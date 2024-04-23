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«Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче серии плей-офф НХЛ, у Барбашёва — передача

Сегодня, 23 апреля, «Вегас Голден Найтс» обыграл в гостях «Даллас Старз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, томаш Гертл и Брейден Макнэбб. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился голевой передачей.

За «Даллас» голами отметились Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Мэйсон Марчмент. Евгений Дадонов принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

Второй матч серии состоится 25 апреля в Далласе.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (1-0), «Каролина» — «Айлендерс» (2-0), «Флорида» — «Тампа» (1-0), «Бостон» — «Торонто» (1-1), «Виннипег» — «Колорадо» (1-0), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (1-0), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (0-0).