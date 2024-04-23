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«Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче серии плей-офф НХЛ, у Барбашёва — передача

«Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче серии плей-офф НХЛ, у Барбашёва — передача
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Сегодня, 23 апреля, «Вегас Голден Найтс» обыграл в гостях «Даллас Старз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 01:23 (5x4)     0:2 Маршессо (Барбашёв) – 08:27 (5x5)     1:2 Бенн (Джонстон) – 16:07 (5x5)     1:3 Гертл (Ханифин) – 17:51 (5x4)     2:3 Робертсон (Стэнковен) – 18:29 (5x5)     2:4 Макнэбб (Айкел) – 21:06 (5x5)     3:4 Марчмент (Хейсканен, Эттингер) – 51:46 (5x5)    

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, томаш Гертл и Брейден Макнэбб. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился голевой передачей.

За «Даллас» голами отметились Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Мэйсон Марчмент. Евгений Дадонов принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

Второй матч серии состоится 25 апреля в Далласе.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (1-0), «Каролина» — «Айлендерс» (2-0), «Флорида» — «Тампа» (1-0), «Бостон» — «Торонто» (1-1), «Виннипег» — «Колорадо» (1-0), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (1-0), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (0-0).

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