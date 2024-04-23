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Форвард «Эдмонтона» Хенрик забил в плей-офф впервые с 2012 года и установил антирекорд НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Хенрик забил в плей-офф впервые с 2012 года и установил антирекорд НХЛ
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Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.

Вторую шайбу «нефтяников» во встрече забросил нападающий Адам Хенрик. Для 34-летнего нападающего эта шайба стала первой в плей-офф с финала Кубка Стэнли 2012 года, когда Хенрик выступал за «Нью-Джерси Дэвилз». Адам отличился в шестом матче финальной серии с «Лос-Анджелес Кингз» (2-4).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого и до нынешнего сезона он провёл в плей-офф только четыре матча – в составе «Анахайма» в сезоне-2017/2018. Как сообщает пресс-служба НХЛ, у Хенрика между голами в плей-офф прошло 4333 дня — самый длинный перерыв в истории лиги.

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