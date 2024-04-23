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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид рассказал о победном матче с «Кингз», где он набрал 5 очков

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид рассказал о победном матче с «Кингз», где он набрал 5 очков
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о победе в первом матче серии Кубка Стэнли — 2024 с «Лос-Анджелес Кингз» (7:4). Напомним, в этой встрече канадский форвард отметился пятью результативными передачами.

«Старт действительно важен, особенно против команды, которая так хорошо структурирована в обороне, как «Кингз». Нужно хорошо начать. Когда ты забиваешь первый гол, это заставляет их немного раскрываться. Мы провели действительно взаимосвязанную игру. Все пятеро ребят в звене работали вместе, у нас был хороший форчек», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

По итогам регулярки НХЛ на счету Макдэвида 132 (32+100) очка.

Напомним, «Ойлерз» ведут в серии со счётом 1-0. Следующая игра состоится на льду канадского клуба утром 25 апреля. Начало встречи — в 5:00 мск.

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