«Атмосфера — кайф, остался шаг». Нападающий «Металлурга» о 3-0 в серии с «Локомотивом»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал победу в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (2:1 ОТ, 3-0).

«Атмосфера в раздевалке — кайф. Остался один шаг. Будем стараться работать, выполнять тренерскую установку и играть в свою игру. Мы не смотрим на счёт в серии. На каждый матч выходим с новыми силами и эмоциями. Надо настроиться и доработать», — сказал Силантьев в интервью Metaratings.ru.

Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0 и находятся в шаге от победы в финале плей-офф КХЛ. Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии. Четвёртая игра состоится на льду железнодорожников 24 апреля.

Главные новости дня