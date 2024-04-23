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Голкипер СКА Серебряков: оценю игру команды в сезоне на четыре с минусом

Вратарь СКА Никита Серебряков подвёл итог для команды с берегов Невы в сезоне-2023/2024 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

– Какую оценку поставишь команде по итогам сезона?

– Четыре с минусом. После достаточно среднего начала мы набрали хороший ход и почти заняли первое место – не хватило пару очков. Но плей-офф очень сильно смазали.

– Какие положительные моменты можно выделить в игре СКА по сезону?

– Мы сплотились под конец плей-офф. Но, к сожалению, уже было поздно. Набрались опыта, пусть даже и не совсем положительного. Но всё равно этот опыт нам потом поможет.

– Что должен показать СКА, чтобы выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне?

– Играть в свою игру, играть друг за друга, — цитирует Серебрякова «Спорт день за днём».

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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