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«Осталось 95 до 100». Форвард «Эдмонтона» о 5 голевых передачах Макдэвида в игре с «Кингз»

«Осталось 95 до 100». Форвард «Эдмонтона» о 5 голевых передачах Макдэвида в игре с «Кингз»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман оценил игру капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида во встрече первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» (7:4). Напомним, Макдэвид отметился пятью результативными передачами впервые в своей карьере за игру плей-офф.

«Ему осталось 95 до 100 [голевых передач]. Очевидно, что он особенный игрок. Когда он так играет, он контролирует игру. Ему не нужно забивать, он просто создаёт моменты для всех, и он трижды сделал это для меня. Он делает это весь год, вот так он играет», – цитирует Хаймана официальный сайт НХЛ.

По итогам регулярки НХЛ на счету Макдэвида 132 (32+100) очка.

Напомним, «Ойлерз» ведут в серии со счётом 1-0. Следующая игра состоится на льду канадского клуба утром 25 апреля. Начало встречи — в 5:00 мск.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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