Президент ЦСКА раскрыл срок контракта Ильи Воробьёва с клубом

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович назвал срок контракта нового главного тренера московской команды Ильи Воробьёва.

«У Ильи Петровича трёхлетний контракт с ЦСКА», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отметим, что решение о том, что Сергей Фёдоров покидает пост главного тренера ЦСКА, было принято в конце марта 2024 года.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.