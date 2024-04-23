Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ЦСКА сообщил, что Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией»

Президент ЦСКА сообщил, что Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией»
Комментарии

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что бывший вратарь команды Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

«Федотов подписал сегодня контракт с «Филадельфией», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Федотов отправился в «Филадельфию Флайерз» по окончании сезона для армейцев в КХЛ.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

Материалы по теме
«Ошибкой это не назовёшь». Президент ЦСКА — о возвращении Федотова после года в армии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android