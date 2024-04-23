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Президент ЦСКА: Полтапову дадим волшебный пинок. Надеюсь, он услышит эти слова

Президент ЦСКА: Полтапову дадим волшебный пинок. Надеюсь, он услышит эти слова
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Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что нападающий Прохор Полтапов снизил требования к своей игре.

«Полтапов снизил к себе требования? Волшебный пинок Прохору Полтапову дадим, абсолютно правильное замечание. Надеюсь, что Прохор, находясь в сборной, услышит слова президента, для него это будет полезно», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В регулярке Полтапов сыграл 58 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф на счету 21-летнего форварда пять матчей и одна результативная передача.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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