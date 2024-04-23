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Вратарь Иван Федотов подписал новый контракт с «Филадельфией»

Вратарь Иван Федотов подписал новый контракт с «Филадельфией»
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Вратарь Иван Федотов подписал новый контракт с «Филадельфией», сообщает пресс-служба «Флайерз». Сообщается, что новый контракт рассчитан сроком на два сезона со средней зарплатой $ 3,25 млн.

Федотов дебютировал в НХЛ под конец регулярного чемпионата и провёл за «Филадельфию» три матча, в которых пропустил десять шайб.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

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