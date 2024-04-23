Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мартинук рассказал, как «Каролине» удалось перевернуть ход матча с «Айлендерс» с 0:3

Мартинук рассказал, как «Каролине» удалось перевернуть ход матча с «Айлендерс» с 0:3
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Каролины» Джордан Мартинук рассказал, как «Харрикейнз» удалось перевернуть ход второго матча серии с «Айлендерс» (5:3). В начале второго периода «Каролина» уступала со счётом 0:3 и вырвала победу на последних минутах матча, забив два гола с интервалом в девять секунд.

«Вы не хотите в плей-офф проигрывать со счётом 0:3. Нам нужно позаботиться о том, чтобы это не вошло в привычку. Наш гол в большинстве в середине второго периода стал очень важным. Затем, я думаю, последние восемь минут второго периода мы постоянно были в их зоне, и казалось, что мы начинаем их переигрывать. В третьем периоде мы использовали этот импульс и оказывали постоянное давление на соперника. Мы приложили все усилия, чтобы сравнять счёт и добиться победы», — цитирует Мартинука пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:22 (4x4)     0:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 19:45 (5x5)     0:3 Ли (Пажо, Энгвалль) – 23:54 (5x4)     1:3 Терявяйнен (Гюнцель, Джарвис) – 33:01 (5x4)     2:3 Джарвис (Стаал, Шей) – 50:43 (5x5)     3:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:45 (6x5)     4:3 Мартинук (Друри) – 57:54 (5x5)     5:3 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 59:04 (en)    
Материалы по теме
«Каролина» — полное безумие! Перевернули матч плей-офф НХЛ за 9 секунд, отыгравшись с 0:3
«Каролина» — полное безумие! Перевернули матч плей-офф НХЛ за 9 секунд, отыгравшись с 0:3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android