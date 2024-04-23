Мартинук рассказал, как «Каролине» удалось перевернуть ход матча с «Айлендерс» с 0:3

Нападающий «Каролины» Джордан Мартинук рассказал, как «Харрикейнз» удалось перевернуть ход второго матча серии с «Айлендерс» (5:3). В начале второго периода «Каролина» уступала со счётом 0:3 и вырвала победу на последних минутах матча, забив два гола с интервалом в девять секунд.
«Вы не хотите в плей-офф проигрывать со счётом 0:3. Нам нужно позаботиться о том, чтобы это не вошло в привычку. Наш гол в большинстве в середине второго периода стал очень важным. Затем, я думаю, последние восемь минут второго периода мы постоянно были в их зоне, и казалось, что мы начинаем их переигрывать. В третьем периоде мы использовали этот импульс и оказывали постоянное давление на соперника. Мы приложили все усилия, чтобы сравнять счёт и добиться победы», — цитирует Мартинука пресс-служба клуба.
- 23 апреля 2024
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