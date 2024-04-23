«Нефтяник» всухую обыграл АКМ в финальной серии и стал обладателем Кубка Петрова

Сегодня, 23 апреля, в Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл четвёртый матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным «Нефтяником» и тульским АКМ. Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме, выиграли серию со счётом 4-0 и стали обладателями Кубка Петрова.

Долгое время командам не удавалось открыть счёт в матче. Первую шайбу в игре на 32-й минуте забросил нападающий «Нефтяника» Артур Бровкин при игре в меньшинстве. Под занавес второго периода преимущество хозяев удвоил в большинстве Семён Терехов, которому ассистировали Артур Бровкин и Никита Евсеев. На старте третьего периода АКМ удалось сократить отставание до минимума после гола Глеба Петрова с передачи Дениса Почивалова. Штурм ворот «Нефтяника» в концовке третьего периода закончился голом Максима Казакова на последней секунде.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» занял девятое место в общей таблице лиги.