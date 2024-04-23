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«Нефтяник» всухую обыграл АКМ в финальной серии и стал обладателем Кубка Петрова

«Нефтяник» всухую обыграл АКМ в финальной серии и стал обладателем Кубка Петрова
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Сегодня, 23 апреля, в Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл четвёртый матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным «Нефтяником» и тульским АКМ. Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме, выиграли серию со счётом 4-0 и стали обладателями Кубка Петрова.

ВХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
23 апреля 2024, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 2
ОТ
АКМ
Тульская область
1:0 Бровкин – 31:36 (4x5)     2:0 Терехов (Бровкин, Евсеев) – 36:29 (5x4)     2:1 Петров (Почивалов) – 41:20 (5x5)     2:2 Казаков (Мальцев, Теряев) – 59:59 (6x5)     3:2 Бровкин – 71' (5x5)    

Долгое время командам не удавалось открыть счёт в матче. Первую шайбу в игре на 32-й минуте забросил нападающий «Нефтяника» Артур Бровкин при игре в меньшинстве. Под занавес второго периода преимущество хозяев удвоил в большинстве Семён Терехов, которому ассистировали Артур Бровкин и Никита Евсеев. На старте третьего периода АКМ удалось сократить отставание до минимума после гола Глеба Петрова с передачи Дениса Почивалова. Штурм ворот «Нефтяника» в концовке третьего периода закончился голом Максима Казакова на последней секунде.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» занял девятое место в общей таблице лиги.

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