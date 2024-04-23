«СКА-1946» разгромил «Локо» и повёл со счётом 3-1 в финале Кубка Харламова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Харламова — 2024 между «СКА-1946» и «Локо». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0 и повели в финальной серии — 3-1.

Дублем отметился нападающий «СКА-1946» Григорий Осипов. Форвард петербургского клуба Владислав Романов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Вратарь «СКА-1946» Павел Мойсевич оформил сухой матч. Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов получил повреждение в первом периоде и больше на льду не появлялся.

Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Ярославле.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги играют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).