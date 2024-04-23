Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«СКА-1946» разгромил «Локо» и повёл со счётом 3-1 в финале Кубка Харламова

«СКА-1946» разгромил «Локо» и повёл со счётом 3-1 в финале Кубка Харламова
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Харламова — 2024 между «СКА-1946» и «Локо». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0 и повели в финальной серии — 3-1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
23 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Локо
Ярославль
1:0 Осипов (Выдренков, Егоров) – 17:24 (5x5)     2:0 Лазутин (Романов, Сураев) – 18:51 (5x5)     3:0 Романов (Лазутин) – 25:52 (5x5)     4:0 Осипов (Коростелёв, Романов) – 36:31 (5x4)     5:0 Недопёкин (Короткий, Лутфуллин) – 55:57 (5x4)    

Дублем отметился нападающий «СКА-1946» Григорий Осипов. Форвард петербургского клуба Владислав Романов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Вратарь «СКА-1946» Павел Мойсевич оформил сухой матч. Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов получил повреждение в первом периоде и больше на льду не появлялся.

Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Ярославле.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги играют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).

Сетка плей-офф МХЛ
Материалы по теме
СКА повёл в финале МХЛ! За победой армейцев наблюдала рекордная аудитория
СКА повёл в финале МХЛ! За победой армейцев наблюдала рекордная аудитория
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android