Беднар — об игре Георгиева: ему нужно перезагрузиться и сыграть лучше во втором матче

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что всем хоккеистам «Эвеланш», включая голкипера Александра Георгиева, нужно перезагрузиться и настроиться на второй матч серии с «Виннипегом». Россиянин пропустил семь голов, отразив лишь 16 бросков в первом матче серии (6:7).

«Нам нужно использовать эту возможность перезагрузиться. Речь идёт о том, чтобы показать нашу лучшую игру во втором матче и контролировать то, что мы можем контролировать. Если вы размышляете о прошлом в плей-офф, то вы не настроите себя на успех в следующем матче, и Георгиев не является исключением. Ему нужно перезагрузиться и начать играть лучше, чем в прошлом матче», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.