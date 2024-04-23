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Беднар — об игре Георгиева: ему нужно перезагрузиться и сыграть лучше во втором матче

Беднар — об игре Георгиева: ему нужно перезагрузиться и сыграть лучше во втором матче
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что всем хоккеистам «Эвеланш», включая голкипера Александра Георгиева, нужно перезагрузиться и настроиться на второй матч серии с «Виннипегом». Россиянин пропустил семь голов, отразив лишь 16 бросков в первом матче серии (6:7).

«Нам нужно использовать эту возможность перезагрузиться. Речь идёт о том, чтобы показать нашу лучшую игру во втором матче и контролировать то, что мы можем контролировать. Если вы размышляете о прошлом в плей-офф, то вы не настроите себя на успех в следующем матче, и Георгиев не является исключением. Ему нужно перезагрузиться и начать играть лучше, чем в прошлом матче», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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