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Валиуллин рассказал, сколько игроков «Нефтяника» могут сыграть за «Ак Барс» в КХЛ

Валиуллин рассказал, сколько игроков «Нефтяника» могут сыграть за «Ак Барс» в КХЛ
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил победу альметьевского «Нефтяника» в Кубке Петрова и рассказал о перспективах хоккеистов системы в составе команды КХЛ. «Нефтяник» в четырёх матчах в финальной серии обыграл тульский АКМ.

«Это долгожданная победа, мы все шли к ней не один год и добились успеха совместными усилиями всей вертикали. Это большая работа всей структуры – от школ Академии до первой команды. Мы благодарны руководству «Нефтяника» за то, что пошли на контакт, наша тесная работа позволила и развить хоккеистов, и добиться чемпионства. Победа в Кубке – очень важный этап в карьере нашей перспективной молодёжи.

– Сколько игроков «Нефтяника» могут сыграть в «Ак Барсе» в следующем сезоне?

– У многих будут шансы, не хочется выделять пофамильно, чтобы никого не обидеть, но очень многим дадим возможность, они это заслужили, — цитирует Валиуллина пресс-служба казанского клуба.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» занял девятое место в общей таблице лиги. «Ак Барс» в текущем сезоне КХЛ проиграл «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина в серии из пяти матчей.

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