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«Мы были готовы терпеть боль». Тренер «Нэшвилла» — о 30 блокированных бросках

«Мы были готовы терпеть боль». Тренер «Нэшвилла» — о 30 блокированных бросках
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт после победного матча в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Ванкувер Кэнакс» прокомментировал 30 блокированных бросков его клуба в игре.

«Я думаю, что игра была выиграна во втором периоде, а в третьем мы были готовы терпеть боль», — приводит слова Брюнетта журналист Томас Дранс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в данной встрече «хищники» заблокировали 30 бросков по своим воротам, позволив «Ванкуверу» нанести лишь 18 бросков и пропустив однажды. Сам «Нэшвилл» нанёс 16 бросков по воротам Кейси Десмита. «Косатки» заблокировали восемь бросков.

«Нэшвилл» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Нэшвилл. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

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