Купер о Василевском и Бобровском: знаю, что я тренер «Тампы», но восхищаюсь ими обоими

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игру российского голкипера «молний» Андрея Василевского и вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в очном противостоянии команд в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Перед вами двое лучших. [Здорово] находиться на самой большой сцене в величайшей лиге мира и наблюдать за тем, как два таких парня сражаются. Знаю, что я тренер одной из команд, но я просто восхищён ими», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч серии состоится 26 апреля в Тампе, начало — в 2:00 мск.

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