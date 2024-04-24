«Адмирал» продлил контракт с 23-летним форвардом

23-летний нападающий Дмитрий Завгородний продолжит выступать за «Адмирал», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на год.

В стан «моряков» Дмитрий попал в минувшем декабре в результате обмена с ХК «Сочи». За приморцев сыграл 31 матч, в которых набрал 15 очков (5+10), с показателем полезности «-3». Завгородний — воспитанник омского хоккея. За родную команду сыграл только на уровне МХЛ. В 17 лет переехал в Канаду, где выступал в юниорской лиге Квебека. В последний год работы за океаном нападающий стал третьим бомбардиром команды. После возвращения в Россию дебютировал в КХЛ в составе СКА, но закрепиться молодой нападающий не смог и вновь отправился Америку, но на этот раз в АХЛ (41 матч, пять очков). После возвращения играл в «Сочи».

«Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.