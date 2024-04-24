«Самый опасный человек на льду». Главный тренер «Бостона» — о Мэттьюсе

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери оценил игру нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. Напомним, в серии первого раунда плей-офф НХЛ счёт в серии между командами равный — 1-1.

«Что меня в нём впечатлило — насколько упорно он цеплялся за шайбы, насколько настойчиво он вёл атаку. Мы не можем позволять ему находиться позади нас. Это самый опасный человек на льду, с ним нужно быть жёстче», — цитирует Монтгомери сайт ESPN.

Следующий матч в серии состоится 25 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало встречи – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.

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