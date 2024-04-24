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Известный агент назвал главное открытие сезона НХЛ

Известный агент назвал главное открытие сезона НХЛ
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал главное открытие сезона Национальной хоккейной лиги.

— Что для вас стало главным открытием сезона НХЛ?

— Главным открытием для меня стало то, что 65 россиян в этом году сыграли в Национальной хоккейной лиге. Достаточно серьёзный показатель. Огромное количество вратарей. На нашу вратарскую школу смотрят и ориентируются представители других национальностей. Это, наверное, радует больше всего, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, ранее стало известно, что в плей-офф Национальной хоккейной лиги нынешнего сезона могут сыграть 33 российских хоккеиста.

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