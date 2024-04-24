Журналист The Athletic рассказал, каким «Питтсбург» хочет видеть новый контракт Кросби

Журналист The Athletic рассказал, каким «Питтсбург» хочет видеть новый контракт нападающего Сидни Кросби. Напомним, действующее соглашение 36-летнего канадца с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до завершения сезона-2024/2025.

«Пингвинз» предпочли бы более длительный контракт с Кросби, чтобы гарантировать, что он завершит карьеру в клубе, а его контракт будет не дороже $ 8,7 млн. Его преданность и лояльность клубу означают, что вполне возможно, что он снова пойдёт по этому пути. Но по предыдущим контрактам он никогда не играл меньше пяти сезонов.

Fenway Sports Group, владеющая «Пингвинз», рассматривает Кросби как самый незаменимый актив франшизы на льду и за его пределами. Кросби не только остаётся лучшим игроком команды, забив 42 гола и набрав 94 очка, играя в каждом матче регулярного сезона, но и даёт увеличенные доходы от национального и местного спонсорства, в том числе для Sportsnet Pittsburgh, региональной спортивной сети», — цитирует журналиста The Athletic.