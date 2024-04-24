Канарейкин: если скучный стиль «Локомотива» даёт результат, то на него можно закрыть глаза

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин не стал критиковать стиль игры «Локомотива» и заявил, что если подобная игра приносит результат, то на её незрелищность можно закрыть глаза. Ярославский клуб проигрывает со счётом 0-3 в финале Кубка Гагарина с «Металлургом».

«Я не хочу критиковать систему Никитина. Плей-офф – это игры на выживание. В регулярке можно рисковать и заниматься красотой, но в решающих играх главное – результат. Если скучный стиль даёт результат, то на него можно закрыть глаза. Я не скажу, что хоккей Никитина меня не устраивает. Любой хоккей, приносящий успех, – правильный», — сказал Канарейкин в интервью Liveresult.

Четвёртый матч серии состоится сегодня, 24 апреля, в Ярославле. Матч начнётся в 19:00 мск. В этом матче магшнитогорский «Металлург» может оформить чемпионство.