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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Даниил Исаев щитком в шпагате отразил шайбу и спас «Локомотив» от верного гола

Даниил Исаев щитком в шпагате отразил шайбу и спас «Локомотив» от верного гола
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После второго периода — счёт 1:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    

В середине второго периода великолепным спасением отметился вратарь «Локомотива» Даниил Исаев. Голкипер ярославцев вытянулся в шпагате и щитком отразил шайбу после броска в упор нападающего «Металлурга» Романа Канцерова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что автором пока единственной шайбы ярославцев является нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Для молодого форварда ярославцев эта шайба стала дебютной в матчах плей-офф КХЛ.

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Лихачёв забил свой первый гол в плей-офф КХЛ, открыв счёт в четвёртом матче финала
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