Даниил Исаев щитком в шпагате отразил шайбу и спас «Локомотив» от верного гола

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После второго периода — счёт 1:1.

В середине второго периода великолепным спасением отметился вратарь «Локомотива» Даниил Исаев. Голкипер ярославцев вытянулся в шпагате и щитком отразил шайбу после броска в упор нападающего «Металлурга» Романа Канцерова.

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Отметим, что автором пока единственной шайбы ярославцев является нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Для молодого форварда ярославцев эта шайба стала дебютной в матчах плей-офф КХЛ.