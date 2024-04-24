Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» всухую обыграл «Локомотив» в финале и стал обладателем Кубка Гагарина — 2024

«Металлург» всухую обыграл «Локомотив» в финале и стал обладателем Кубка Гагарина — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Форвард ярославского клуба замкнул передачу Даниила Тесанова на пятачке. Этот гол стал для Лихачёва первым в карьере в плей-офф КХЛ. «Металлург» ответил голом Дениса Зернова на последней минуте второго периода. Тренерский штаб «Локомотива» взял повтор на предмет помехи вратарю, однако гол был засчитан. Победную шайбу в середине третьего периода забросил нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко при игре в большинстве.

«Металлург» в третий раз в истории клуба стал обладателем Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Видео
Тренерский штаб «Локомотива» взял неудачный запрос на помеху вратарю перед голом Зернова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android