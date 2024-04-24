«Металлург» всухую обыграл «Локомотив» в финале и стал обладателем Кубка Гагарина — 2024

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Форвард ярославского клуба замкнул передачу Даниила Тесанова на пятачке. Этот гол стал для Лихачёва первым в карьере в плей-офф КХЛ. «Металлург» ответил голом Дениса Зернова на последней минуте второго периода. Тренерский штаб «Локомотива» взял повтор на предмет помехи вратарю, однако гол был засчитан. Победную шайбу в середине третьего периода забросил нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко при игре в большинстве.

«Металлург» в третий раз в истории клуба стал обладателем Кубка Гагарина.