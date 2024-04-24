«Локомотив» второй раз в истории проиграл в финале плей-офф КХЛ
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.
Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5) 1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5) 1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)
«Локомотив» второй раз в истории проиграл в финале плей-офф КХЛ. Впервые ярославцы уступили в первом же сезоне-2008/2009 КХЛ «Ак Барсу» в семи матчах.
По ходу текущего плей-офф «Локомотив» последовательно обыграл ЦСКА в пяти матчах, омский «Авангард» в семи матчах и челябинский «Трактор» – в четырёх матчах.
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