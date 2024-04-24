«Локомотив» второй раз в истории проиграл в финале плей-офф КХЛ

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

«Локомотив» второй раз в истории проиграл в финале плей-офф КХЛ. Впервые ярославцы уступили в первом же сезоне-2008/2009 КХЛ «Ак Барсу» в семи матчах.

По ходу текущего плей-офф «Локомотив» последовательно обыграл ЦСКА в пяти матчах, омский «Авангард» в семи матчах и челябинский «Трактор» – в четырёх матчах.