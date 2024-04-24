Агент Набокова отреагировал на присвоение вратарю «Металлурга» звания MVP плей-офф КХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Металлурга» Ильи Набокова, отреагировал на присвоение 21-летнему голкиперу звания MVP плей-офф КХЛ.

«Я был уверен в этом, мы с ним много общались, он провёл сезон на очень высоком уровне. Да, он здорово провёл и плей-офф. Я с ним много разговаривал, Илья очень психологически устойчивый вратарь, я был полностью уверен в нём. Набоков выступил выше всяких похвал. Говорят, что вратарь – это половина команды. Илья это полностью доказал», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1.86.