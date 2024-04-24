Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Набокова отреагировал на присвоение вратарю «Металлурга» звания MVP плей-офф КХЛ

Агент Набокова отреагировал на присвоение вратарю «Металлурга» звания MVP плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Металлурга» Ильи Набокова, отреагировал на присвоение 21-летнему голкиперу звания MVP плей-офф КХЛ.

«Я был уверен в этом, мы с ним много общались, он провёл сезон на очень высоком уровне. Да, он здорово провёл и плей-офф. Я с ним много разговаривал, Илья очень психологически устойчивый вратарь, я был полностью уверен в нём. Набоков выступил выше всяких похвал. Говорят, что вратарь – это половина команды. Илья это полностью доказал», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1.86.

Материалы по теме
Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android