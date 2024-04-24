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«У полкоманды это первый плей-офф». Зернов — о сухой победе над «Локомотивом»

«У полкоманды это первый плей-офф». Зернов — о сухой победе над «Локомотивом»
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Нападающий «Металлурга» Денис Зернов поделился эмоциями после победы в плей-офф КХЛ. Он подчеркнул, что их победа невероятна, потому что для половины команды это первый плей-офф в карьере.

«Эмоции переполняют, не передать словами, какие чувства я испытываю. Очень рад за команду, за молодых ребят. У нас у полкоманды это первый плей-офф, и сразу Кубок – невероятно! Тяжело, да, но… я пошёл Кубок получать!» — сказал Зернов в трансляции.

Напомним, перед сезоном-2023/2024 «Металлург» укомплектовал состав из молодых игроков 2019-2022 года. В частности, Илья Набоков, ставший MVP плей-офф КХЛ, сначала дебютировал в «Стальных лисах» и позже был поднят по вертикали до «Металлурга». Самому вратарю всего 20 лет, этот плей-офф стал первым в его карьере.

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