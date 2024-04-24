Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина — 2024

В Ярославле завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, плей-офф КХЛ — 2023/2024 официально завершён, а по его итогам определились лучшие игроки в каждом из статистических показателей.

Лучшим снайпером Кубка Гагарина — 2024 стал нападающий новоиспечённых чемпионов Денис Зернов, на счету которого 12 заброшенных шайб в 23 матчах. Также на пьедестале лучших оказались форвард «Авангарда» Рид Буше и нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев. У обоих — по девять шайб в 12 и 16 играх соответственно.

Напомним, это третий чемпионский титул в КХЛ для команды из Магнитогорска. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».