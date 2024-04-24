Тренер Игорь Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх. Помимо нынешнего финала, Никитин проиграл два финала с ЦСКА: в сезоне-2017/2018 «Ак Барсу» со счётом 1-4 и в сезоне-2020/2021 «Авангарду» со счётом 2-4.

Единственная победа в финальной серии пришла к Никитину в сезоне-2018/2019, когда специалист, возглавляя ЦСКА, обыграл «Авангард» со счётом 4-0.