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Тренер Игорь Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх

Тренер Игорь Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх. Помимо нынешнего финала, Никитин проиграл два финала с ЦСКА: в сезоне-2017/2018 «Ак Барсу» со счётом 1-4 и в сезоне-2020/2021 «Авангарду» со счётом 2-4.

Единственная победа в финальной серии пришла к Никитину в сезоне-2018/2019, когда специалист, возглавляя ЦСКА, обыграл «Авангард» со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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