В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

«Металлург» догнал московское «Динамо» по чемпионским сезонам в российской истории. Оба клуба по шесть раз становились чемпионами. «Динамо» одерживало победы в сезонах-1992/1993, 1994/1995, 1999/2000, 2004/2005, 2011/2012, 2012/2013.

«Металлург» одерживал победы в сезонах-1998/1999, 2000/2001, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2016, 2023/2024.

Это лучшие показатели в постсоветской истории. Ближайшими преследователями являются казанский «Ак Барс» и ЦСКА, у которых по пять титулов чемпионов России.