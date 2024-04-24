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Защитник «Металлурга» Робин Пресс — лучший ассистент плей-офф КХЛ — 2024

Защитник «Металлурга» Робин Пресс — лучший ассистент плей-офф КХЛ — 2024
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В Ярославле завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, плей-офф КХЛ — 2023/2024 официально завершён, а по его итогам определились лучшие игроки в каждом из статистических показателей.

Лучшим ассистентом Кубка Гагарина — 2024 стал шведский защитник новоиспечённых чемпионов Робин Пресс, на счету которого 14 передач в 23 матчах. Также на пьедестале лучших оказались ещё один магнитогорец Денис Силантьев и форвард московского «Динамо» Бреннан Менелл. У обоих по 12 ассистентских баллов в 20 и 10 играх соответственно.

Напомним, это третий чемпионский титул в КХЛ для команды из Магнитогорска. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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