Защитник «Металлурга» Робин Пресс — лучший ассистент плей-офф КХЛ — 2024

В Ярославле завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, плей-офф КХЛ — 2023/2024 официально завершён, а по его итогам определились лучшие игроки в каждом из статистических показателей.

Лучшим ассистентом Кубка Гагарина — 2024 стал шведский защитник новоиспечённых чемпионов Робин Пресс, на счету которого 14 передач в 23 матчах. Также на пьедестале лучших оказались ещё один магнитогорец Денис Силантьев и форвард московского «Динамо» Бреннан Менелл. У обоих по 12 ассистентских баллов в 20 и 10 играх соответственно.

Напомним, это третий чемпионский титул в КХЛ для команды из Магнитогорска. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».