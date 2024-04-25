Зернов обмывал медаль, Мозякин и Разин пили из кубка. Фото чемпионства «Металлурга»

Вчера, 24 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина. Ранее в своей карьере специалист никогда не проходил дальше первого раунда плей-офф КХЛ.

— Успели осмыслить вашу победу?

— Чувство радости уже не такое сильное, как было в первые минуты. Сейчас, скорее, опустошение, такой тяжёлый путь проделан.

— Когда поняли, что выиграете трофей?

— Когда сирена прозвучала.

— Ключевой момент, который включил уверенность?

— Была важная вторая игра, когда мы выиграли. Сегодня было видно, что ребята способны победить, хотя мы уступали, когда мы сравняли в концовке второго периода, ребята поверили в себя.

— В Набокова верили?

— Я в него верил в самого начала, – сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.