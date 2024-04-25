Сергей Мозякин опубликовал пост после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина

Тренер «Металлурга» Сергей Мозякин прокомментировал победу команды в финале Кубка Гагарина. В финальной серии турнира команда обыграла «Локомотив» со счётом 4-0.

«Традиционно благодарности сопернику за потрясающий финал!» — написал Мозякин в своём телеграм-канале.

Отметим, «Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина. «Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).

Ранее сообщалось, что Сергей Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры. В данный момент оба бывших хоккеиста трудятся в тренерском штабе «Магнитки».

Ранее аналогичное достижение покорилось Виктору Козлову, который в 2011-м стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м сделал это в качестве тренера «Металлурга».

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