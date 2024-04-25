Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Мозякин опубликовал пост после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина

Сергей Мозякин опубликовал пост после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Металлурга» Сергей Мозякин прокомментировал победу команды в финале Кубка Гагарина. В финальной серии турнира команда обыграла «Локомотив» со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Силантьев, Минулин) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    

«Традиционно благодарности сопернику за потрясающий финал!» — написал Мозякин в своём телеграм-канале.
Отметим, «Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина. «Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).

Ранее сообщалось, что Сергей Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры. В данный момент оба бывших хоккеиста трудятся в тренерском штабе «Магнитки».

Ранее аналогичное достижение покорилось Виктору Козлову, который в 2011-м стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м сделал это в качестве тренера «Металлурга».

Материалы по теме
Браво, «Магнитка»! Браво, Разин! «Металлург» взял третий Кубок Гагарина в своей истории
Видео
Браво, «Магнитка»! Браво, Разин! «Металлург» взял третий Кубок Гагарина в своей истории

Самый быстрый гол в истории КХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android