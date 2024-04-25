Маршан вышел на чистое первое место в истории «Бостона» по победным голам в плей-офф НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Бостона» забивали Трент Фредерик, Джейк Дебраск и Брэд Маршан (дважды). 35-летний Маршан стал автором победной шайбы, в 12-й раз за карьеру принеся победу «Брюинз» в матче розыгрышей Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нис (Марнер, Эдмундсон) – 33:10 (5x5) 1:1 Фредерик (Гики, Линдхольм) – 37:37 (5x5) 1:2 Дебраск (Маршан, Койл) – 41:07 (5x4) 2:2 Бертуцци (Райлли, Доми) – 51:25 (5x5) 2:3 Маршан (Хайнен) – 51:53 (5x5) 2:4 Маршан (Пастрняк) – 59:24 (en)
Сегодня Брэд вышел на чистое первое место в истории «Бостона» по победным голам в плей-офф НХЛ, превзойдя показатель Кэма Нили (11).
Следом в клубной истории располагаются Патрис Бержерон (10), Фил Эспозито (9), Давид Крейчи и Рик Миддлтон (оба — по 8), Уэйн Кэшмэн и Бобби Орр (по 7).
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