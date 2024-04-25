Маршан вышел на чистое первое место в истории «Бостона» по победным голам в плей-офф НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Бостона» забивали Трент Фредерик, Джейк Дебраск и Брэд Маршан (дважды). 35-летний Маршан стал автором победной шайбы, в 12-й раз за карьеру принеся победу «Брюинз» в матче розыгрышей Кубка Стэнли.

Сегодня Брэд вышел на чистое первое место в истории «Бостона» по победным голам в плей-офф НХЛ, превзойдя показатель Кэма Нили (11).

Следом в клубной истории располагаются Патрис Бержерон (10), Фил Эспозито (9), Давид Крейчи и Рик Миддлтон (оба — по 8), Уэйн Кэшмэн и Бобби Орр (по 7).