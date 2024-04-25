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Анже Копитар повторил рекорд «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ

Анже Копитар повторил рекорд «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ
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В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После завершения первого периода гости впереди — 3:1.

В этом матче принимает участие нападающий гостей Анже Копитар, проводящий 94-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю уже оформивший сегодня ассистентский дубль словенский форвард вышел на первое место, повторив клубный рекорд, ранее единолично принадлежавший канадскому нападающему Люку Робитайлу (94).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар) – 03:19 (5x5)     0:2 Кемпе (Копитар) – 14:55 (5x5)     1:2 Кулак (Драйзайтль, Фёгеле) – 17:33 (5x5)     1:3 Даути (Арвидссон, Дано) – 18:02 (5x5)     2:3 Холлоуэй (Кэррик, Янмарк) – 27:51 (5x5)    

Для защитника американской команды Дрю Даути этот матч стал 92-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с целой группой хоккеистов, в которую входят голкипер Джонатан Куик, а также нападающие Дастин Браун и Дэйв Тэйлор (по 92).

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