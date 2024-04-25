Анже Копитар повторил рекорд «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После завершения первого периода гости впереди — 3:1.

В этом матче принимает участие нападающий гостей Анже Копитар, проводящий 94-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю уже оформивший сегодня ассистентский дубль словенский форвард вышел на первое место, повторив клубный рекорд, ранее единолично принадлежавший канадскому нападающему Люку Робитайлу (94).

Для защитника американской команды Дрю Даути этот матч стал 92-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с целой группой хоккеистов, в которую входят голкипер Джонатан Куик, а также нападающие Дастин Браун и Дэйв Тэйлор (по 92).