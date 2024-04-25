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Копитар превзошёл достижение Дионна в «Лос-Анджелесе» в матчах плей-офф НХЛ

Копитар превзошёл достижение Дионна в «Лос-Анджелесе» в матчах плей-офф НХЛ
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Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После завершения второго периода счёт равный — 3:3.

В составе гостей ассистентский дубль оформил словенский нападающий Анже Копитар. Ветеран «королей» восьмой раз за карьеру в плей-офф НХЛ сделал больше одной результативной передачи, благодаря чему вышел на третье место в клубной истории в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом Копитар превзошёл достижение Марселя Дионна, который провёл семь кубковых матчей за «Кингз» с 2+ результативными передачами.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Овертайм
4 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар) – 03:19 (5x5)     0:2 Кемпе (Копитар) – 14:55 (5x5)     1:2 Кулак (Драйзайтль, Фёгеле) – 17:33 (5x5)     1:3 Даути (Арвидссон, Дано) – 18:02 (5x5)     2:3 Холлоуэй (Кэррик, Янмарк) – 27:51 (5x5)     3:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 30:33 (5x4)     3:4 Фиала (Спенс, Байфилд) – 41:46 (5x5)     4:4 Холлоуэй (Янмарк) – 43:23 (5x5)    

Клубный рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (17), второе место занимает его соотечественник Люк Робитайл (11).

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