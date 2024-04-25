Копитар превзошёл достижение Дионна в «Лос-Анджелесе» в матчах плей-офф НХЛ

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После завершения второго периода счёт равный — 3:3.

В составе гостей ассистентский дубль оформил словенский нападающий Анже Копитар. Ветеран «королей» восьмой раз за карьеру в плей-офф НХЛ сделал больше одной результативной передачи, благодаря чему вышел на третье место в клубной истории в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом Копитар превзошёл достижение Марселя Дионна, который провёл семь кубковых матчей за «Кингз» с 2+ результативными передачами.

Клубный рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (17), второе место занимает его соотечественник Люк Робитайл (11).