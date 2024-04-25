Результативный пас Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:1 и после двух матчей на площадке соперника выигрывают в серии 2-0 (первый матч — 4:3 в пользу «Вегаса»).

В составе «Голден Найтс» результативным пасом отметился российский нападающий Иван Барбашёв.

«Даллас Старз» попал в плей-офф с первым посевом, став лучшей командой в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата — 113 очков в 82 матчах. «Вегас Голден Найтс» получил на Западе восьмой посев, завоевав последнюю оставшуюся путёвку в плей-офф для зоны уайлд-кард.