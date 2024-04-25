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Даллас Старз — Вегас Голден Найтс 1:3, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НХЛ 25 апреля

Результативный пас Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ
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В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:1 и после двух матчей на площадке соперника выигрывают в серии 2-0 (первый матч — 4:3 в пользу «Вегаса»).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 16:47 (5x4)     1:1 Маршессо (Айкел, Барбашёв) – 18:09 (5x5)     1:2 Ханифин (Руа, Каррье) – 38:53 (5x5)     1:3 Айкел (Маршессо) – 59:26 (en)    

В составе «Голден Найтс» результативным пасом отметился российский нападающий Иван Барбашёв.

«Даллас Старз» попал в плей-офф с первым посевом, став лучшей командой в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата — 113 очков в 82 матчах. «Вегас Голден Найтс» получил на Западе восьмой посев, завоевав последнюю оставшуюся путёвку в плей-офф для зоны уайлд-кард.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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