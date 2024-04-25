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Федерация хоккея США объявила имена 15 игроков НХЛ, которые сыграют за сборную на ЧМ-2024

Федерация хоккея США объявила имена 15 игроков НХЛ, которые сыграют за сборную на ЧМ-2024
Джонни Годро
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Федерация хоккея США объявила имена 15 игроков НХЛ, которые уже точно сыграют за сборную на ЧМ-2024. В список вошли один голкипер и 14 полевых игроков.

Голкипер Алекс Лайон («Детройт Ред Уингз»);

Защитники: Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Сет Джонс и Алекс Влашич (оба — «Чикаго Блэкхоукс»);

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Джоэль Фараби («Филадельфия Флайерз»), Джонни Годро («Коламбус»), Люк Канин («Сан-Хосе Шаркс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Тревор Зеграс («Анахайм Дакс), Шейн Пинто и Брэди Ткачук (оба — «Оттава Сенаторз»).

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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