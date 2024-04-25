«Он достиг в этом элитного уровня». Главный тренер «Торонто» — о провокациях Маршана

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался об игре капитана «Бостона» Брэда Маршана, который по его мнению, является отличным провокатором и вынуждает соперника получать на себе удаления.

«Он зарабатывает на себе эти удаления. На самом деле это невероятно, мы должны пройти через это. Я не думаю, что есть ещё один игрок в этой серии, которому бы сошло с рук отрубание ног Бертуцци так, как он это делает. Это искусство, и он достиг в этом элитного уровня», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Во втором матче серии Маршан спровоцировал Бертуцци на удар по ноге, а «Бостон» получил большинство в концовке матча. По ходу первого матча серии Макс Доми заработал удаление за удар Маршана по рукам, которое реализовал «Бостон». В третьем матче Маршан стал автором дубля и результативной передачи.