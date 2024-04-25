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Эмоции главного тренера «Металлурга» Андрея Разина после завоевания Кубка Гагарина

Эмоции главного тренера «Металлурга» Андрея Разина после завоевания Кубка Гагарина
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Вчера, 24 апреля, в четвёртом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» и стал обладателем главного трофея. Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин стал обладателем Кубка Гагарина впервые в своей карьере. Ранее специалист не выигрывал ни одной серии плей-офф КХЛ.

Во время празднования чемпионства на льду Разин получил кубок от хоккеистов и несколько раз поднял его над головой под ликование игроков «Металлурга». Тренер улыбался и не сдерживал эмоций, радуясь долгожданному трофею.

ВИДЕО

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист возглавил «Магнитку» весной прошлого года и завоевал трофей в первом сезоне в клубе.

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