Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

«Торонто» забивал не больше трёх голов в 10 подряд матчах плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф «Мэйпл Лифс» в трёх матчах с «Бостоном» забили одну, три и две шайбы соответственно. В плей-офф прошлого сезона «Торонто» в двух последних матчах серии первого раунда с «Тампой» забил по два гола. В серии второго раунда плей-офф с «Флоридой» хоккеисты «Торонто» забросили по две шайбы в каждом из пяти матчей.

Эта серия является самой длительной среди всех действующих подобных серий в НХЛ.