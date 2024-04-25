«Торонто» забивал не больше трёх голов в 10 подряд матчах плей-офф НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
«Торонто» забивал не больше трёх голов в 10 подряд матчах плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф «Мэйпл Лифс» в трёх матчах с «Бостоном» забили одну, три и две шайбы соответственно. В плей-офф прошлого сезона «Торонто» в двух последних матчах серии первого раунда с «Тампой» забил по два гола. В серии второго раунда плей-офф с «Флоридой» хоккеисты «Торонто» забросили по две шайбы в каждом из пяти матчей.
Эта серия является самой длительной среди всех действующих подобных серий в НХЛ.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нис (Марнер, Эдмундсон) – 33:10 (5x5) 1:1 Фредерик (Гики, Линдхольм) – 37:37 (5x5) 1:2 Дебраск (Маршан, Койл) – 41:07 (5x4) 2:2 Бертуцци (Райлли, Доми) – 51:25 (5x5) 2:3 Маршан (Хайнен) – 51:53 (5x5) 2:4 Маршан (Пастрняк) – 59:24 (en)
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