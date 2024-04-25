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«Барыс» продлил контракт с капитаном Романом Старченко

«Барыс» продлил контракт с капитаном Романом Старченко
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Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о продлении контракта с нападающим Романом Старченко. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, одностороннее соглашение рассчитано на один сезон, до 30 апреля 2025 года.

Это будет 16-й год легенды казахстанского хоккея в составе «Барыса». В минувшем сезоне 37-летний Старченко установил рекорд КХЛ по количеству матчей в составе одной команды (783 игры за «Барыс») и стал 10-м игроком КХЛ, миновавшим рубеж в 800 игр. В прошедшем регулярном чемпионате капитан заработал 19 (4+15) очков в 43 матчах. Роман является вторым снайпером в истории клуба (207 заброшенных шайб).

Старченко лишь один сезон в карьере КХЛ провёл не за «Барыс». В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий выступал за «Спартак».

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