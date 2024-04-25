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«Один человек выпал — и всё рухнуло». Кожевников — о поражении «Локомотива» в финале КХЛ

«Один человек выпал — и всё рухнуло». Кожевников — о поражении «Локомотива» в финале КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что потеря одного из лидеров атаки Максима Шалунова стала для «Локомотива» решающей в финале Кубка Гагарина с «Металлургом».

— Когда было 2-0, было ясно, что «Металлург» выиграет.

— «Локомотив» ничего не смог противопоставить «Магнитке»?
— Предпосылки были. Но один человек выпал — и всё рухнуло у них. Бомбардира не стало – и всё. Забивать некому. Исаев, наверное, психологически не выдержал всё-таки. Хотя сезон очень здорово провёл. Что здесь смотреть-то? Смотреть нечего было.

— Насколько сильно повлиял именно фактор Андрея Разина на победу?
— Очень сильно, если они победили, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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