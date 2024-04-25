В правительстве России оценили победу «Металлурга» в плей-офф КХЛ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина — 2024.

«Поздравляю Континентальную хоккейную лигу и болельщиков с окончанием 16-го сезона. Сезон стал самым ярким, разорвал все шаблоны – масса интриги, новые рекорды, новые яркие звёзды, во многих командах молодые игроки делали результат. Неудивительно, что самым ценным игроком плей-офф стал вчерашний юниор Илья Набоков. «Металлург» стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, завоевав титул с самой молодой чемпионской командой в истории лиги. Успех команды – это работа всего хоккейного клуба, который неизменно поддерживает лично Виктор Филиппович Рашников. «Металлург» и их соперник «Локомотив» уделяют большое внимание развитию своих воспитанников, и мы увидели, как обычные мальчишки из Ярославля и Магнитогорска демонстрировали классную игру в финале главного хоккейного турнира страны.

Радует, что популярность хоккея растёт – больше аудитория, больше посещаемость. И этот процесс будет продолжаться, в этом сезоне в КХЛ появились две новые современные арены в Новосибирске и Санкт-Петербурге, совсем скоро новые ледовые дворцы откроются в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге», – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.