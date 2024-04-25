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«Нравится ему — пускай едет». Кожевников — о возможном отъезде форварда «Металлурга» в НХЛ

«Нравится ему — пускай едет». Кожевников — о возможном отъезде форварда «Металлурга» в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящем отъезде в НХЛ нападающего «Металлурга» Никиты Гребёнкина. В 2022 году форвард был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ.

«Нравится ему — пускай едет. Посмотрим, что будет. Здесь-то не выделялся. Он что, здесь фурор произвёл, что ли? С Малкиным его не сравнить. Даже близко. Считает, что готов, — пускай едет. Может, он себя в новом качестве найдёт. Вон Федотов доволен, что уехал. Это ему открывает, скажем так, новые ворота. Дай бог, чтобы у них сложилось всё», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее Гребёнкин сообщал, что принял решение ехать в «Торонто» на следующий сезон.

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