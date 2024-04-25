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Экс-форвард клубов КХЛ: финал Кубка Гагарина был не очень интересным

Экс-форвард клубов КХЛ: финал Кубка Гагарина был не очень интересным
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин поделился впечатлениями от итогов Кубка Гагарина — 2024, в котором «Металлург» одержал победу над «Локомотивом» (4-0).

«Локомотив» мог сильнее сыграть в атаке. Ярославцы забили очень мало голов в финале, их не хватало для победы. Да и вообще финал был не очень интересным. Хотя сезон, конечно, получился необычным», — сказал Рыбин в интервью LiveResult.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Самый быстрый гол в истории КХЛ.

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