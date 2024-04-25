Клим Костин посетил первую игру серии плей-офф «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Российский нападающий Клим Костин посетил стартовую встречу первого раунда Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» (7:4).

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Напомним, Костин провёл в «Эдмонтоне» сезон-2022/2023. Нынешний сезон Костин начинал в «Детройт Ред Уингз». Во время дедлайна форвард перешёл в стан «Сан-Хосе». За 52 матча Клим записал на свой счёт 14 (8+6) очков.

Напомним, сегодня в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл второй матч серии плей-офф НХЛ первого раунда между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Победу в результативном матче одержали «Кингз» со счётом 5:4 в овертайме. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1. Третий матч серии пройдёт на площадке «Лос-Анджелеса» в ночь на 27 апреля.

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