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«Кто чемпионы?!» Андрей Разин обратился к игрокам «Металлурга» в самолёте

«Кто чемпионы?!» Андрей Разин обратился к игрокам «Металлурга» в самолёте
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Вчера, 24 апреля, в четвёртом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» и стал обладателем главного трофея. Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин стал обладателем Кубка Гагарина впервые в своей карьере. Ранее специалист не выигрывал ни одной серии плей-офф КХЛ.

Во время перелёта в Магнитогорск главный тренер «Магнитки» Андрей Разин обратился к игрокам своей команды с вопросом «Кто чемпионы?!»

Права на видео принадлежат ХК «Металлург». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист возглавил «Магнитку» весной прошлого года и завоевал трофей в первом сезоне в клубе.

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