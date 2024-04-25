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Симашев и Бут сыграют в финале МХЛ через сутки после финала Кубка Гагарина

Симашев и Бут сыграют в финале МХЛ через сутки после финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 25 апреля, в Ярославле «Локо» и «СКА-1946» проведут пятый матч в финальной серии Кубка Харламова — 2024. Начало встречи на стадионе «Локомотив» — в 18:30 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал. 5-й матч
25 апреля 2024, четверг. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
1-й период
0 : 0
СКА-1946
Санкт-Петербург

Стали известны составы команд на игру.

В составе «Локо» во встрече выступят Дмитрий Симашев и Даниил Бут, которые вчера были заявлены за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина, в котором уступили со счётом 1:2 и проиграли финальную серию. 19-летний защитник Симашев провёл в КХЛ 98 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков с показателем полезности «+6». 19-летний нападающий Даниил Бут провёл в КХЛ 90 матчей, в которых набрал 25 (13+12) очков с показателем полезности «+11».

Фото: ХК «Локо»

В составе «СКА-1946» встречу пропустит нападающий Иван Демидов.

Фото: «СКА-1946»

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