«СКА-1946» поместил свитер травмированного Демидова на скамейке перед игрой с «Локо»

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле «Локо» и «СКА-1946» проведут пятый матч в финальной серии Кубка Харламова — 2024. Начало встречи на стадионе «Локомотив» — в 18:30 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В составе «СКА-1946» встречу пропустит нападающий Иван Демидов, который получил повреждение в четвёртом матче финальной серии. Это произошло в середине первого периода в результате столкновения с двумя игроками ярославского клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга поместил свитер травмированного Демидова на скамейке, как это делала главная команда СКА в сериях Кубка Гагарина.

В текущем розыгрыше Кубка Харламова на счету Демидова 11 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 17 матчах.